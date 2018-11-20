Министры обороны России и Турции обсудили на встрече в Сочи ситуацию в Сирии

Глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили дальнейшую работу по зоне демилитаризации в Идлибе и обстановку в Сирии, сообщает 20 ноября Минобороны России.

«Вынуждены были пригласить вас, так как складывающаяся обстановка в Сирии требует нашего незамедлительного решения и обсуждения тех вопросов, которые назрели», –– подчеркнул Сергей Шойгу в ходе встречи с Хулуси Акаром в Сочи.

«Та динамика, которую мы набрали после подписания документов в Сочи по Идлибу, требует поддержки, чтобы, не сбавляя темпа, решить оставшиеся вопросы», –– заявил министр обороны России.

Демилитаризованная зона была создана в Идлибе в соответствии с российско-турецким меморандумом. Он был подписан 17 сентября в Сочи по итогам переговоров президентов России и Турции.