Группа ЦДС стала победителем сразу в нескольких номинациях конкурса «Строймастер»

Группа компаний «ЦДС»

Сотрудники Группы ЦДС и объекты застройщика признаны лучшими сразу в нескольких номинациях конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

В 2018 году сотрудники Группы ЦДС и объекты компании победили сразу в нескольких номинациях конкурса профессионального мастерства «Строймастер».

Обладателем гран-при в номинации «Мастер – золотые руки» стал каменщик Группы ЦДС Аристов Александр Сергеевич.

Гран-при среди строительных площадок взял жилой квартал ЦДС «Муринский Посад», а бытовой городок в этом комплексе был отмечен дипломом первой степени.

Жилой комплекс ЦДС «Московский» получил диплом первой степени за организацию строительной площадки и второй степени за бытовой городок.

Почетные награды во Дворце труда получили начальники строительных участков, победивших в конкурсе: Андрей Шевченко (ЦДС «Муринский Посад») и Александр Крылов (ЦДС «Московский»).

Конкурс «Строймастер» проходит в Санкт-Петербурге с 2007 года. В 2010 году соревнование стало национальным. Организатором конкурса «Строймастер» является Национальное объединение строителей. Соревнование проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга и профсоюза строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Муринский Посад» – застройщик ООО "ИнвестКапитал", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/murinskiy-posad/documents/

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/