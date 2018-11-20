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20.11.2018 14:42
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Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Google Pay

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Google Pay

pixabay.com

Аэрофлот обновил мобильное приложение для обладателей Android-устройств, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Google Pay.

Google Pay – это простой платежный инструмент, позволяющий избежать ручного ввода данных банковской карты при совершении покупок. Для использования сервиса, необходимо установить приложение Google Pay и выбрать кредитную или дебетовую карту, которая будет использоваться для оплаты. После этого пассажиры Аэрофлота, приобретая авиабилет, могут не вводить повторно данные банковской карты. Достаточно выбрать в качестве способа оплаты Google Pay, подтвердив платеж отпечатком пальца или код-паролем.

Ранее Аэрофлот уже реализовал доступ к аналогичному сервису - Apple Pay, который поддерживается на iOS-устройствах.

Аэрофлот, являясь клиенториентируемой компанией, регулярно обновляет сайт и возможности мобильного приложения, предлагая своим пассажирам самые актуальные пользовательские сервисы. Аэрофлот прочно удерживает лидерство по цифровизации в транспортной отрасли России, а также занимает четвертое место по данному параметру среди мировых авиакомпаний в рейтинге консалтинговой компании Bain&Co.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax WorldAirline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

 

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