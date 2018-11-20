Оздоев зимой уйдет из «Зенита». Его ждут в Турции, Бельгии и Голландии

Полузащитник Магомед Оздоев может покинуть футбольный клуб «Зенит» уже зимой.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник в команде, главный тренер Сергей Семак не видит для футболиста места в составе и рассчитывает на других игроков. «Зенит» готов отдать Оздоева в аренду или продать. Интерес к футболисту проявляют клубы из Турции, Бельгии, Голландии.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи официальных матчах.

Напомним, Оздоев перешел в «Зенит» 15 февраля 2018 года, подписав 4,5-летний контракт. В минувшее воскресенье, 18 ноября, Оздоев забил первый мяч за петербургский клуб в товарищеской игре с «Шальке-04».