Суд заблокировал указ Трампа об отказе в предоставлении убежища нелегалам

Адвокатам Американского союза защиты гражданских свобод и Центра защиты конституционных прав удалось выиграть дело в отношении распоряжения президента США.

Федеральный судья американского города Сан-Франциско принял решение временно заблокировать указ Дональда Трампа, согласно которому нелегальным мигрантам запрещено предоставлять убежище на территории Америки. Об этом 20 ноября сообщает издание Washington Post.

Адвокаты отмечают, что просителям убежища нельзя отказывать в возможности подать заявление, так как они могут находиться в опасности. По закону все пребывающие в США через пограничные пропускные пункты могут обратиться за защитой, поэтому указ Трампа противоречит законодательству.

Напомним, что в начале ноября Дональд Трамп объявил о борьбе с нелегалами, которым он отказал в праве получения убежища. В октября стало известно, что караван из тысяч беженцев движется из стран Латинской Америки в США.