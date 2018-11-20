18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +0
$ 65.59р
75.18р
15:33 20.11.2018
Расширенный поиск

Общество
20.11.2018 14:48
Печать

Суд заблокировал указ Трампа об отказе в предоставлении убежища нелегалам

Адвокатам Американского союза защиты гражданских свобод и Центра защиты конституционных прав удалось выиграть дело в отношении распоряжения президента США.

Федеральный судья американского города Сан-Франциско принял решение временно заблокировать указ Дональда Трампа, согласно которому нелегальным мигрантам запрещено предоставлять убежище на территории Америки. Об этом 20 ноября сообщает издание Washington Post.

Адвокаты отмечают, что просителям убежища нельзя отказывать в возможности подать заявление, так как они могут находиться в опасности. По закону все пребывающие в США через пограничные пропускные пункты могут обратиться за защитой, поэтому указ Трампа противоречит законодательству.

Напомним, что в начале ноября Дональд Трамп объявил о борьбе с нелегалами, которым он отказал в праве получения убежища. В октября стало известно, что караван из тысяч беженцев движется из стран Латинской Америки в США.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
20.11.2018 15:00

Группа ЦДС стала победителем сразу в нескольких номинациях конкурса «Строймастер»

Сотрудники Группы ЦДС и объекты застройщика признаны лучшими сразу в нескольких номинациях конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
pixabay.com
20.11.2018 14:42

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Google Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение для обладателей Android-устройств, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Google Pay.
Setl City
20.11.2018 13:15

Setl City начала строить видовой ЖК «Эмеральд на Малой Неве»

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом жилом комплексе высокого комфорт-класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
Компания Л1
20.11.2018 12:38

Компания Л1 планирует сдать досрочно ЖК «Премьер Палас»

Строительство третьей, последней, очереди жилого комплекса бизнес-класса «Премьер Палас» близится к завершению.
20.11.2018 11:02

База знаний EFPP.RU: Управление временем

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
20.11.2018 10:51

На Васильевском острове появится изумрудный жилой комплекс с фонтаном

«Петербургская Недвижимость» объявила о скором старте продаж жилого комплекса высокого комфорт-класса «Эмеральд на Малой Неве» на Васильевском острове.
«Главстрой Санкт-Петербург»
20.11.2018 10:29

ЖК «Северная долина» признан лучшим проектом комплексной застройки

«Деловой Петербург» представил рейтинг лучших девелоперов Северной столицы. Жилой комплекс «Северная долина» от «Главстрой Санкт-Петербург» стал победителем в категории «Лучший проект комплексной застройки». Также компании присвоен высший уровень доверия – «А».
Деловое издание «Ведомости»
19.11.2018 18:36

Малый бизнес – в центре событий

В «Центре событий» в Санкт-Петербурге состоялся деловой завтрак «Свой бизнес в Петербурге», организованный деловым изданием «Ведомости».
ГК «Эталон»
19.11.2018 17:15

ЖК «Дом на Блюхера» - победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018».
Группа компаний «ЦДС»
19.11.2018 15:01

Группа ЦДС возглавила ТОП-10 петербургских застройщиков по объему нового строительства

За девять месяцев текущего года Группа ЦДС вывела на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 364 тыс. кв. м жилья. Итоги трех кварталов подвел Центр оценки и аналитики BN.ru.
«Главстрой Санкт-Петербург»
19.11.2018 14:52

Алексей Медведев назначен руководителем дирекции по качеству «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения - дирекции по качеству. На должность руководителя структуры назначен Алексей Медведев.
ПСК
19.11.2018 13:54

«ПСК» признан лучшим подрядчиком

Строительный холдинг «ПСК» вошёл в Рейтинг строительных компаний 2018 года, составляемый совместно с экспертами Российской гильдии управляющих и девелоперов. В номинации «Лучшая подрядная организация» был награжден строительный холдинг «ПСК».