Кандидат, который не смог. Андрей Ищенко не собрал нужное количество депутатских подписей для участия в приморских выборах
Претендент на пост губернатора Приморья коммунист Андрей Ищенко не прошёл муниципальный фильтр. Вместе с ним «засыпались» выдвинутый партией «Зеленые» Олег Митволь и еще два политика. Решение о регистрации или отказе в регистрации для участия в выборах будет принято 24 ноября.
«Сегодня на заседании избирательной комиссии была рассмотрена неполнота сведений, представленных кандидатами, в том числе и Ищенко. По результатам этой проверки было установлено, что кандидатом представлено по муниципальному фильтру 134 достоверные подписи при необходимом минимуме в 140», – сообщила 20 ноября секретарь крайизбиркома Наталья Камаева, передаёт «Интерфакс».
Ищенко предоставил 147 депутатских подписей. Две были недостоверными, еще 11 не засчитали.
«Две подписи недостоверные в связи с тем, что на момент проставления два лица не являлись депутатами, а 11 не пошли в зачет по причине того, что депутаты проставили за кого-то ранее свои подписи. На этом основании они не учитываются», – пояснила секретарь крайизбиркома.
Избирательная комиссия Приморского края вечером 18 ноября закончила прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Приморья, из 22 выдвинувшихся подписные листы и другие документы предоставили 11 человек.
Всего о намерении участвовать в выборах избирком уведомили 22 кандидата, из них 12 самовыдвиженцев и 10 от политических партий. Один из них уже снял свою кандидатуру.
Справка:
Губернаторские выборы в Приморье прошли в два тура, 9 и 16 сентября. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. По итогам подсчета 95% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом в 6%, но когда подсчитали все голоса, Тарасенко вырвался вперёд на 1,5%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, а итоги выборов были аннулированы. Тарасенко ушёл в отставку, Ищенко попытался оспорить итоги голосования, но не преуспел.
После этого врио главы региона назначили Олега Кожемяко — губернатора Сахалина. По данным «Дождя», уровень его поддержки в Приморье ниже показателей Ищенко почти в два раза. В связи с этим, заявляли ранее депутаты от коммунистов, на них и самого Ищенко оказывалось давление. За отказ участвовать в выборах ему сулили сенаторский пост, а народным избранникам в случае поддержки кандидата от КПРФ – проблемы с бизнесом и карьерой. 17 ноября Ищенко объявил, что собрал необходимое количество подписей для прохождения так называемого муниципального фильтра.