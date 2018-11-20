18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +0
$ 65.59р
75.18р
15:33 20.11.2018
Расширенный поиск

Власть
20.11.2018 14:43
Печать

Кандидат, который не смог. Андрей Ищенко не собрал нужное количество депутатских подписей для участия в приморских выборах

Претендент на пост губернатора Приморья коммунист Андрей Ищенко не прошёл муниципальный фильтр. Вместе с ним «засыпались» выдвинутый партией «Зеленые» Олег Митволь и еще два политика. Решение о регистрации или отказе в регистрации для участия в выборах будет принято 24 ноября.

«Сегодня на заседании избирательной комиссии была рассмотрена неполнота сведений, представленных кандидатами, в том числе и Ищенко. По результатам этой проверки было установлено, что кандидатом представлено по муниципальному фильтру 134 достоверные подписи при необходимом минимуме в 140», – сообщила 20 ноября секретарь крайизбиркома Наталья Камаева, передаёт «Интерфакс». 

Ищенко предоставил 147 депутатских подписей. Две были недостоверными, еще 11 не засчитали. 

«Две подписи недостоверные в связи с тем, что на момент проставления два лица не являлись депутатами, а 11 не пошли в зачет по причине того, что депутаты проставили за кого-то ранее свои подписи. На этом основании они не учитываются», – пояснила секретарь крайизбиркома.

Избирательная комиссия Приморского края вечером 18 ноября закончила прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Приморья, из 22 выдвинувшихся подписные листы и другие документы предоставили 11 человек.

Всего о намерении участвовать в выборах избирком уведомили 22 кандидата, из них 12 самовыдвиженцев и 10 от политических партий. Один из них уже снял свою кандидатуру. 

Справка:

Губернаторские выборы в Приморье прошли в два тура, 9 и 16 сентября. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. По итогам подсчета 95% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом в 6%, но когда подсчитали все голоса, Тарасенко вырвался вперёд на 1,5%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, а итоги выборов были аннулированы. Тарасенко ушёл в отставку, Ищенко попытался оспорить итоги голосования, но не преуспел. 

После этого врио главы региона назначили Олега Кожемяко — губернатора Сахалина. По данным «Дождя», уровень его поддержки в Приморье ниже показателей Ищенко почти в два раза. В связи с этим, заявляли ранее депутаты от коммунистов, на них и самого Ищенко оказывалось давление. За отказ участвовать в выборах ему сулили сенаторский пост, а народным избранникам в случае поддержки кандидата от КПРФ – проблемы с бизнесом и карьерой. 17 ноября Ищенко объявил, что собрал необходимое количество подписей для прохождения так называемого муниципального фильтра. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «ЦДС»
20.11.2018 15:00

Группа ЦДС стала победителем сразу в нескольких номинациях конкурса «Строймастер»

Сотрудники Группы ЦДС и объекты застройщика признаны лучшими сразу в нескольких номинациях конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
pixabay.com
20.11.2018 14:42

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Google Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение для обладателей Android-устройств, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Google Pay.
Setl City
20.11.2018 13:15

Setl City начала строить видовой ЖК «Эмеральд на Малой Неве»

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом жилом комплексе высокого комфорт-класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
Компания Л1
20.11.2018 12:38

Компания Л1 планирует сдать досрочно ЖК «Премьер Палас»

Строительство третьей, последней, очереди жилого комплекса бизнес-класса «Премьер Палас» близится к завершению.
20.11.2018 11:02

База знаний EFPP.RU: Управление временем

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
20.11.2018 10:51

На Васильевском острове появится изумрудный жилой комплекс с фонтаном

«Петербургская Недвижимость» объявила о скором старте продаж жилого комплекса высокого комфорт-класса «Эмеральд на Малой Неве» на Васильевском острове.
«Главстрой Санкт-Петербург»
20.11.2018 10:29

ЖК «Северная долина» признан лучшим проектом комплексной застройки

«Деловой Петербург» представил рейтинг лучших девелоперов Северной столицы. Жилой комплекс «Северная долина» от «Главстрой Санкт-Петербург» стал победителем в категории «Лучший проект комплексной застройки». Также компании присвоен высший уровень доверия – «А».
Деловое издание «Ведомости»
19.11.2018 18:36

Малый бизнес – в центре событий

В «Центре событий» в Санкт-Петербурге состоялся деловой завтрак «Свой бизнес в Петербурге», организованный деловым изданием «Ведомости».
ГК «Эталон»
19.11.2018 17:15

ЖК «Дом на Блюхера» - победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018».
Группа компаний «ЦДС»
19.11.2018 15:01

Группа ЦДС возглавила ТОП-10 петербургских застройщиков по объему нового строительства

За девять месяцев текущего года Группа ЦДС вывела на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 364 тыс. кв. м жилья. Итоги трех кварталов подвел Центр оценки и аналитики BN.ru.
«Главстрой Санкт-Петербург»
19.11.2018 14:52

Алексей Медведев назначен руководителем дирекции по качеству «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения - дирекции по качеству. На должность руководителя структуры назначен Алексей Медведев.
ПСК
19.11.2018 13:54

«ПСК» признан лучшим подрядчиком

Строительный холдинг «ПСК» вошёл в Рейтинг строительных компаний 2018 года, составляемый совместно с экспертами Российской гильдии управляющих и девелоперов. В номинации «Лучшая подрядная организация» был награжден строительный холдинг «ПСК».