Кандидат, который не смог. Андрей Ищенко не собрал нужное количество депутатских подписей для участия в приморских выборах

Претендент на пост губернатора Приморья коммунист Андрей Ищенко не прошёл муниципальный фильтр. Вместе с ним «засыпались» выдвинутый партией «Зеленые» Олег Митволь и еще два политика. Решение о регистрации или отказе в регистрации для участия в выборах будет принято 24 ноября.

«Сегодня на заседании избирательной комиссии была рассмотрена неполнота сведений, представленных кандидатами, в том числе и Ищенко. По результатам этой проверки было установлено, что кандидатом представлено по муниципальному фильтру 134 достоверные подписи при необходимом минимуме в 140», – сообщила 20 ноября секретарь крайизбиркома Наталья Камаева, передаёт «Интерфакс».

Ищенко предоставил 147 депутатских подписей. Две были недостоверными, еще 11 не засчитали.

«Две подписи недостоверные в связи с тем, что на момент проставления два лица не являлись депутатами, а 11 не пошли в зачет по причине того, что депутаты проставили за кого-то ранее свои подписи. На этом основании они не учитываются», – пояснила секретарь крайизбиркома.

Избирательная комиссия Приморского края вечером 18 ноября закончила прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Приморья, из 22 выдвинувшихся подписные листы и другие документы предоставили 11 человек.

Всего о намерении участвовать в выборах избирком уведомили 22 кандидата, из них 12 самовыдвиженцев и 10 от политических партий. Один из них уже снял свою кандидатуру.