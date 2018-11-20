Литва грозит выходом из Интерпола в случае избрания его главой россиянина

Литва намерена помешать выбору россиянина в качестве нового главы Интерпола.

Как заявил за сутки до выборов глава МВД страны Эймутис Мисюнас, в случае если нынешний вице-президент Интерпола Александр Прокопчук победит, «Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы».

«Мы видим, что и ранее у России были попытки использовать международные ордеры на арест и возможности Интерпола как для расправы с активистами гражданского и демократического общества России, так и с литовскими должностными лицами», – цитирует заявление чиновника 20 ноября портал delfi.lt.

Если Прокопчук выиграет, то Вильнюс рассмотрит выход из международной организации. За эту резолюцию проголосовали 88 депутатов литовского сейма при семи воздержавшихся. Против не высказался никто.

Ранее свой протест высказала Украина, несмотря на то, что главный претендент на пост главы Интерпола — уроженец УССР и работал в республике до переезда в Москву.

Американские сенаторы призвали администрацию Дональда Трампа и членов Генеральной ассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры Прокопчука. Открытое письмо от трех сенаторов опубликовано в Интернете.

Напомним, выборы состоятся 21 ноября. Их главный фаворит, Александр Прокопчук, сейчас является вице-президентом Интерпола.