Коммунальщика привлекли за гибель ребенка в Сочи. Мальчик утонул в ливневой канаве

В Сочи возбуждено второе уголовное дело в связи с гибелью ребенка в ливневой канаве после сильного дождя. Теперь под преследование попал заместитель главного инженера МУП «Водосток». Ему вменяют статью о халатности.

К настоящему времени уже рассматривается в суде дело 52-летнего владельца гостевого дома в поселке Лазаревском. Его обвинили в смерти мальчика семи лет, упавшего в ливневую канаву в августе 2018 года. Мужчина самовольно установил для удобства входа в дом бетонную плиту над канавой ливневой канализации, при этом не оборудовал ее перилами или ограждением. В непогоду ребенка сбило потоком воды, он упал в наполненную дождевой водой яму и погиб.

Ливневая канализация была закреплена за МУП «Водосток». При этом оценка ее технического состояния в период с августа 2017-го по август 2018 года не производилась, на место никто не выезжал. Такой формальный подход и стал, считает СК, одной из причин гибели ребенка.

Это не единственная трагедия, происшедшая в августе в Сочи из-за непогоды. У Ореховских водопадов четыре человека – местный житель и туристка с двумя детьми – переходили реку вброд. Резко поднявшийся уровень воды в реке и увеличившаяся скорость течения сбили их с ног и понесли в открытое море. Взрослые смогли выбраться на берег живыми, а детей — девочку 4 лет и ее 15-летнего брата — нашли мертвыми в море.