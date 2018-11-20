«Возможности ЕС никогда не будут такими, как у НАТО». Норвежский генсек альянса высказался против армии Евросоюза

Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с НАТО и дублировать его функции. Об этом заявил 20 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг, прилетев на заседание министров обороны 28 стран ЕС в Брюсселе.

«Я всегда ясно говорил, что ЕС в плоскости обороны не должен соревноваться с НАТО и дублировать её функции, потому что НАТО остается фундаментом безопасности ЕС. Возможности последних никогда не будут такими, как у НАТО», – цитирует Столтенберга норвежское онлайн-издание Nettavisen.

При этом генсек заявил, что приветствует усилия Евросоюза в сфере обороны.

«Я приветствую усилия ЕС по обороне. Военная мобильность, Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) – все это может дополнить НАТО и помочь развить новые военные способности», – добавил он.

Столтенберг затронул эту тему после широких дискуссий, которые развернулись после высказываний некоторых глав государств. Так, Эммануэль Макрон 6 ноября заявил, что ЕС было бы неплохо обзавестись своей армией для защиты от Китая, России и США. Следом в подобном ключе высказалась канцлер Германии Ангела Меркель. https://www.fontanka.ru/2018/11/14/119/