Царство славного Салтана – на кончиках пальцев

Рассказать сказку незрячему человеку можно по-разному. Можно прочитать вслух, можно сделать книгу со шрифтом Брайля и рельефными рисунками. А можно создать целый сказочный мир. Именно так поступили сотрудники библиотеки для слепых и слабовидящих, готовя выставку "Сказка о царе Салтане".

Сергей Нколаев /"Фонтанка.ру"/

Интерактивную тактильную выставку «Сказка о царе Салтане» открыли на Петербургском культурном форуме в Пушкинском доме – Институте истории русской литературы РАН. Выставка через три дня переехала в Городскую библиотеку для слепых и слабовидящих, где она будет работать по-настоящему. Потому что уже есть запись на посещения, для незрячих людей каждая такая выставка – событие. Тем более для детей.

Создавали эту выставку сотрудники библиотеки: художник Сергей Бородкин и бюро «АртТерра» – Мария Коростелева и Олег Николаев.

Рассказать сказку незрячему человеку можно разными способами. Можно прочитать вслух, можно сделать книгу со шрифтом Брайля и рельефными рисунками. А можно создать целый сказочный мир, где будут и тексты, набранные шрифтом Брайля, и тексты, звучащие в наушниках, сопровождаемые музыкой, специально написанной к выставке, и модули-объекты, которые незрячие посетители смогут трогать.

И, осязая, «видеть»: вот прядут под окном три девицы, а вот на всех парусах летит корабль в царство славного Салтана. В корабль даже залезть можно и порыться в сундуках с товарами. А город, где станет княжить Гвидон, – город архитектурных шедевров. Здесь можно потрогать силуэты Эйфелевой и Пизанской башен, Ростральной колонны. А почему бы и нет? И позвенеть колокольчиками – у Пушкина же так и сказано: «Оглушительный трезвон поднялся со всех сторон».

Бочка, в которой из-за злобного навета были замурованы царица и её сын, тоже необычная – в ней установлен счётчик, и можно, вращая цифры, узнать, как рос там не по дням, а по часам ребёнок. Можно посчитать и золотые скорлупки от орешков, которые грызёт чудесная белка, можно сыграть в шахматы, фигурами которых станут тридцать три богатыря. Можно самому выстроить царство славного Салтана – для этого создан удобный деревянный конструктор.

Можно примерить головной убор Царевны-Лебеди – аутентичную девичью повязку, расшитую бисером и жемчугом, какие носили в старину в Архангельской губернии, создали специально для выставки в мастерской «Славутич», а тяжелый шлем богатырский – реконструкторы из музея-заповедника «Куликово поле». Тут же для примерки и изучения кончиками пальцев – цилиндр пушкинской эпохи. Как у Александра Сергеевича.

Первая подобная выставка состоялась несколько лет назад и была посвящена сказкам Андерсена – здесь тоже были арт-объекты, созданные специально для незрячих людей, было сочетание звука и текста, набранного шрифтом Брайля.

Тогда это был совместный проект библиотеки для слепых и фонда «Про Арте». Ольга Устинова, директор библиотеки, напоминает об особенностях создания таких выставок: все материалы должны быть натуральными, это стандарт. Нельзя «мельчить» детали – человек должен на кончиках пальцев почувствовать объект в целом.

В библиотеке хороший издательский отдел, две студии звукозаписи – то есть по запросам незрячих читателей книги можно достаточно быстро сделать доступными для них.

Ольга Устинова сетует только на то, что ныне некоторые родители незрячих детей не особо стремятся обучить их чтению шрифта Брайля – уповают на аудиовозможности. Но это, по мнению Устиновой, все равно что оставить человека неграмотным: «Знание шрифта Брайля – это свобода выбора в чтении, правильность написания, элементарная грамотность».

Библиотека для слепых и слабовидящих помогает петербургским музеям адаптировать их экспозиции и экскурсии для незрячих людей. Уже полтора десятка музеев сотрудничают с библиотекой. Недавно вот её специалисты провели экспертную оценку экскурсионных маршрутов в Музее политической истории, помогают создавать тифлокомментарии к ним, восстановили работу с музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме, идёт работа с литературным музеем «XX век», новым Музеем железнодорожного транспорта, пригласили к сотрудничеству в музей Новгорода.

Галина Артеменко, "Фонтанка.ру"