Почти триста домов в Кировском районе на сутки останутся с остывшими батареями. На Стачек прокладывают новый трубопровод

«Теплосеть Санкт-Петербурга» начала реконструкцию труб на проспекте Стачек. На время переключения с устаревшей магистрали на временную почти триста домов останутся без тепла и горячей воды.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, работы начались в 10 утра 20 ноября. Старую трубу отключили от домов, кипяток из нее слили в канализацию. Пока всех потребителей переведут на временный трубопровод, в 297 жилых зданий будет ограничена подача горячей воды и тепла. Работы в компании планируют закончить к четырем часам дня 21 ноября.