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Происшествия
20.11.2018 13:51
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Насмерть сбивший балерину Мариинки стритрейсер дал денег ее дальнему родственнику и хочет уйти от уголовной ответственности

В Петербурге за гибель старейшей балерины Мариинского театра Ольги Искандеровой стритрейсер Иван Ярочкин, «нормально дубаснувший» на Невском проспекте, может избежать наказания. Он рассчитывает на прекращение уголовного дела по примирению сторон. Но важный для него человек бесследно исчез.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 20 ноября в Куйбышевском суде планировалось начать процесс по Ярочкину. Он обещал быть скорым. В материалах уголовного дела есть ходатайство о примирении сторон. Подписано оно неким гражданином Мясниковым, который не является близким родственником погибшей Искандеровой, но следствие ГУ МВД признало его потерпевшим. Мясников в ходатайстве заявил, что причиненный преступлением вред перед ним заглажен, претензий он к Ярочкину не имеет и не возражает против прекращения дела в связи с примирением сторон. Сумма, выплаченная стритрейсером, не указывалась.

Мясников не явился в прошлое заседание и сегодня, на телефонные звонки и смс-сообщения не отвечает. Ярочкина и его адвоката отсутствие потерпевшего не смутило, они попросили продолжить процесс.

Судья Евгений Королев напомнил стритрейсеру о существовании закона. Необходимо выяснить у потерпевшего, сам ли он писал ходатайство, каким образом заглажен вред. Прокурор заявил, что без Мясникова дело придется слушать в общем порядке, а это обещает Ярочкину уголовное наказание. Заседание отложили на неделю.

Ольга Искандерова – заслуженная балерина РСФСР, старейший педагог Мариинского театра. Погибла на 74-м году жизни. Своих детей у нее не было.

Вечером 18 июня 2018 года Ярочкин на «Тойоте Супра» совершил наезд на Искандерову, переходившую Невский проспект по пешеходному переходу и не успевшую дойти по зеленому сигналу до тротуара несколько метров. Женщина стала жертвой гонок стритрейсеров, которые предложили друг другу «нормально дубаснуть». Наезд на балерину попал на видео.


© Фонтанка.Ру

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