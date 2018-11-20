Наследный принц Саудовской Аравии может не занять престол после смерти отца. Выбрать другую кандидатуру хотят из-за убийства Хашкаджи
В правящей королевской семье Саудовской Аравии не все поддерживают кандидатуру наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда как будущего главы государства.
Об этом 20 ноября агентству Reuters сообщили несколько источников, приближенных к семье. Вместо наследного принца некоторые предлагают выбрать главой государства брата короля, принца Ахмеда. Его, в том числе, поддерживают в США. Отмечается, что вопрос будет решен только после смерти Салмана бен Абдель Азиза аль Сауда, так как монарх не пойдет «против любимого сына».
ЦРУ назвала наследного принца заказчиком убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Якобы бен Салман лично отдал приказ избавиться от оппозиционера. О высоком статусе заказчика также сообщал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Справка:
Журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября. Он зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.
Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала задание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста.
Эр-Рияд после этого запретил обыскивать колодец. В понедельник турецкие СМИ сообщили, что для расследования убийства к турецким следователям присоединились их арабские коллеги. Джамаль Хашкаджи был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он переехал в США, где писал для The Washington Post. Во время убийства журналиста в генконсульстве якобы велась аудиозапись. Последними словами Хашкаджи были следующие: «Я задыхаюсь ... Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия».