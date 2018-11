Штраф в 22 миллиона останется за The New Times. Тверской суд оставил в силе наказание за отказ сотрудничать с Роскомнадзором

Тверской суд Москвы отклонил жалобу The New Times на штраф в 22,25 миллиона рублей, который был назначен изданию за несвоевременное предоставление сведений об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор.

The New Times также сообщает 20 ноября, что суд не удовлетворил и жалобы на штраф в 30 тысяч, который получила главред Евгения Альбац за то же самое нарушение.

25 октября мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал The New Times на 22 миллиона 250 тысяч рублей за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Ещё 30 тысяч добавили главному редактору. Необходимую сумму нужно было собрать до 20 ноября. Издание запустило краудфандинговый сбор. За 4 дня необходимая сумма была на счёте The New Times.