Молодёжное крыло партии «Истинные финны» хочет вернуть Карелию

На осенней конференции молодёжное крыло партии «Истинные финны» (Perussuomalaiset nuoret) решило провозгласить, что Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года. Об этом в своём твиттере сообщил член правления Perussuomalaiset nuoret и глава регионального отделения националистической организации Suomen Sisu Хенри Хаутамяки, его сообщением поделился и официальный аккаунт молодёжного крыла партии.

Высказывание породило в соцсетях бурную дискуссию, вышедшую на международный уровень. Сторонники позиции молодого политика не преминули заметить, что Карелия и Мурманская область в запустении, а ситуация с национальным меньшинством в Карелии печальная. Некоторые проводят параллели с Восточной Украиной и рассуждают о референдуме. Ряд комментаторов высказывают фантазии о выходе к Северному Ледовитому океану, вспоминают песню времён войны про Урал и иронизируют над абсурдностью идеи, прикрепляя карту мирового господства Финляндии. В то же время даже среди однопартийцев Хаутамяки находятся те, которые считают, что необходимо сначала разобраться с проблемами, например наплывом мигрантов, внутри своей страны, а потом уже думать о границах.

В споре пользователи дошли до предложений вернуться не только к границам 1917-го, когда Финляндия входила в состав Российской империи, но и 1809-го, когда Суоми была под властью Швеции, и даже вспомнили Монгольскую империю.

«Не лучше было бы сосредоточиться на восстановлении самоуправления в существующих границах?» – возражает Petri Mäkelä.

«Неужели Perussuomalaiset nuoret признаёт недействительным Парижский мирный договор 1947 года и / или московское перемирие 1944 года?» – удивляется Juuso.

«Вам нужен царь? Организуем!» – решительно парирует Adam.

«Карелия будет только рада!» – считает пользователь под ником «марахисовое сусло».

«GPS уже починили? Она потребуется», – смеётся «Не Важно Как То».

«Что вы думаете делать с русскими, которые там живут? Добро пожаловать в финскую систему социального обеспечения, финскую армию и т. д. Как насчет очень плохой инфраструктуры, где взять деньги на восстановление? Мечтать не вредно, но, может быть, стоит сосредоточиться на чём-нибудь более реалистичном?» – размышляет Aksu.

Партия «Истинные финны», входящая в правящую коалицию Финляндии, поддерживает идеи евроскептицизма, выступает за ужесточение иммиграционной политики. Во время саммита Дональда Трампа и Владимира Путина молодёжное отделение партии устроило митинг в поддержку Трампа. Один из представителей «Истинных финнов» в парламенте – скандально известный Олли Иммонен, он является также председателем националистической и патриотической организации Suomen Sisu. Кандидат в президенты от «ИФ» Лаура Хухтасаари предлагала запретить паранджу. Бывший председатель молодежного отделения партии «Истинные финны» Себастиан Тюнккюнен был осуждён за антимусульманский пост в «Фейсбуке». За разжигание межнациональной розни в 2012 году был оштрафован и нынешний председатель «ИФ» Юсси Халла-Ахо. Он был не единственным. Впрочем, в рядах «ИФ» есть и выходцы из России.