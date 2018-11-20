Происшествия
Предварительное следствие по делу «Зимней вишни» продлили до одного года
Срок расследования дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошел в конце марта, продлили до 25 марта следующего года.
«Срок предварительного следствия продлен до одного года», – цитирует https://russian.rt.com/russia/news/574916-sledstvie-zimnyaya-vishnya?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS 20 ноября представителя Следственного комитета Григория Красно RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.
Красно объявил о необходимости увлечения сроков изучения обстоятельств дела на заседании Центрального районного суда, рассматривавшего ходатайство о продлении ареста обвиняемого.
Напомним, что трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Многолетний глава региона Аман Тулеев покинул свой пост 1 апреля, спустя неделю после трагедии.
Справка:
В рамках расследования ранее были задержаны и арестованы генеральный и технический директоры ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также генеральный директор указанного юрлица Надежда Судденок. Они обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин, по версии следствия, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра. Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности. Начальник караула пожарной части №2 государственного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра. Танзиле Комковой вменяют превышение должностных полномочий. В середине сентября к ответственности по уголовному делу о пожаре привлекли 12-го фигуранта – замначальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей.