Предварительное следствие по делу «Зимней вишни» продлили до одного года

Срок расследования дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», который произошел в конце марта, продлили до 25 марта следующего года.

«Срок предварительного следствия продлен до одного года», – цитирует https://russian.rt.com/russia/news/574916-sledstvie-zimnyaya-vishnya?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS 20 ноября представителя Следственного комитета Григория Красно RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

Красно объявил о необходимости увлечения сроков изучения обстоятельств дела на заседании Центрального районного суда, рассматривавшего ходатайство о продлении ареста обвиняемого.

Напомним, что трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года, в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. Многолетний глава региона Аман Тулеев покинул свой пост 1 апреля, спустя неделю после трагедии.