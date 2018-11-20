Автора смертельной аварии на Лиговском сняли с больничной койки. После проезда на красный заживо сгорели два человека

В Петербурге задержан подозреваемый в смертельном ДТП на Лиговском проспекте. 23-летний гражданин Узбекистана Мирзалол Мадиримов до проезда на красный свет семь раз привлекался к ответственности за лихачества.

Как сообщает ГУ МВД Петербурга и области 20 ноября, следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.

«23-летний водитель «Шкоды» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «BYD», – пишет пресс-служба.

По данным «Фонтанки», Мадиримова полицейские сняли с койки Мариинской больницы. После столкновения его госпитализировали в состоянии средней тяжести с закрытой травмой груди, сотрясением, черепно-мозговой травмой. В сгоревшем «BYD» находились водитель и пассажир, они погибли. С Мадиримовым в «Шкоде» ехали три молодых человека, его земляки. Они получили ушибы, рваные раны, сотрясения.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК – «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Подозреваемый переехал в Петербург в апреле 2017 года. С февраля 2018-го активно занимался извозом, в его послужном списке семь административных наказаний за неаккуратную езду.