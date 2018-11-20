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Строительство
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20.11.2018 13:15
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Setl City начала строить видовой ЖК «Эмеральд на Малой Неве»

Setl City начала строить видовой ЖК «Эмеральд на Малой Неве»

Setl City

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом жилом комплексе высокого комфорт-класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

На земельном участке, ограниченном Уральской улицей и наб. Макарова, будут построены 4 жилых корпуса общей площадью квартир около 51,5 тыс. кв. м.

В составе ЖК «Эмеральд на Малой Неве» появится подземная автостоянка, рассчитанная на 620 мест. Во внутреннем дворе будет благоустроен большой зеленый сквер с фонтаном. Плановый срок ввода ЖК в эксплуатацию – 2 квартал 2021 года.

Жилой комплекс, проект которого подготовила архитектурная студия «Интерколумниум», представляет собой четыре 12-этажных корпуса. Дома спроектированы в современной стилистике – большое количество стекла в сочетании с навесными фасадами. Вентилируемый фасад украсит плитка из керамогранита контрастных цветов: от молочного и серого до разных оттенков зеленого – изумрудного, фисташкового и нефритового.

Setl City
Setl City

Большую часть внутреннего двора закроют от машин, также предусмотрена зона для гостевой парковки. Территория ЖК будет полностью огорожена. Здесь Setl City установит современные игровые комплексы с яркими городками, благоустроит зоны отдыха и оборудует тренажерами спортивные зоны. Украшением жилого комплекса станет большой зеленый сквер площадью около 4 тыс. кв. метров с фонтаном, разбитый во внутреннем дворе.

В ЖК представлены разнообразные планировки на любой вкус, в том числе семейные секции с квартирами увеличенных площадей и евро-варианты. Покупателям также будут предложены просторные квартиры с зимними садами и интересные планировки с саунами. 

Новый ЖК строится в 10 минутах езды от станций метро «Василеостровская» и «Приморская», в самом сердце Петербурга, возле набережной Макарова с видом на Малую Неву. Всего в 5 минутах езды расположен Тучков мост, в 10-ти – Дворцовый и стрелка Васильевского острова, Биржевой мост и Петропавловская крепость. Мост Бетанкура через о. Серный позволит быстро добраться до Петровского острова и Петроградской стороны.

ЖК строится в обжитой локации с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru

 

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