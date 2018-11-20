Кокорин здоров. Из препаратов он пьет только витамины для поддержания формы

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин не заболел. Ранее появившуюся информацию о простуде опровергла уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Я переговорила с начальником СИЗО, Кокорин чувствует себя нормально, ничего у него не болит, к врачам он не обращался. Не чихает, не сопит. Не знаю, кто запустил информацию о его болезни. Чувствует он себя абсолютно нормально», – цитирует Потяеву «Спорт-Экспресс» со ссылкой на РИА Новости.

На тумбочке в камере Кокорина действительно хранятся несколько препаратов, но это всего лишь витамины для поддержания нормальной физической формы, подчеркнула Потяева. Насколько верна информация о появлении иконостаса в камере Мамаева, она не уточнила.

По версии следствия, утром 8 октября Кокорин и Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий. Они просились на свободу, раскаявшись и обещая больше никого не бить.