Принят бюджет Пенсионного фонда до 2021 года. На обеспечение пенсионеров из федеральной казны дополнительно выделят 10 триллионов

Бюджет Пенсионного фонда на 2019 – 2021 годы принят Госдумой РФ в третьем чтении на пленарном заседании 20 ноября.

Доходы ПФР составят 8,613 триллиона рублей, 8,995 триллиона и 9,294 триллиона рублей в каждый год расчетного периода, сообщает сайт Госдумы. Расходы же составят 8,636 триллиона, 9,017 триллиона и 9,328 триллиона рублей соответственно. В 2019-м из федерального бюджета в пенсионную «кубышку» будет выделено 3,319 триллиона рублей, далее – 3,414 и 3,309 триллиона.

В документе учтено продление моратория на 2021 год по направлению страховых взносов на финансирование накопительной части пенсии. Индексация социальных пенсий тоже учтена: с 1 апреля следующего года они должны вырасти на 2,4%, далее – на 3,9% и 2,7%. Страховая пенсия и фиксированные выплаты с 1 января 2019 года увеличатся на 7,05%, в следующие два года – на 6,6% и 6,3%.