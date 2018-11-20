Во Франции раскрыли готовящую теракт ячейку террористов

Связанные с запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организацией «Аль-Каида» мужчины планировали теракт и собирались воспользоваться тем, что внимание полиции будет приковано к масштабной забастовке.

Полиция Франции поместила под стражу четырех мужчин, которых подозревают в подготовке теракта в день массовых протестов против повышения цен на топливо. Об этом 20 ноября сообщает радио Europe-1.

До дня атаки, 17 ноября, полицейские задержали мужчину, который считается руководителем ячейки. Он мог координировать действия группы по телефону. Затем в Сент-Этьене в руки стражей правопорядка попали двое братьев, 23 и 25 лет, а также 52-летний мужчина. Один из молодых людей отправил своей девушке сообщение: «17 ноября прольется кровь», что помогло выйти на его след. В ходе обысков у задержанных нашли огнестрельное оружие и патроны. Кроме того, один из подозреваемых собирался приобрести автомат Калашникова.

На допросе один из задержанных признался в связях с «Аль-Каидой».

У следствия пока нет точного плана нападения.