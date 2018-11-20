Всех учтут. Госдума приняла закон об электронной карте военнослужащего

Закон об электронных картах для военнослужащих приняла Госдума РФ 20 ноября в третьем, окончательном, чтении.

Как сообщили в нижней палате парламента, персональную электронную карту будут оформлять только давшим на это согласие военным. Традиционному военному билету заменой карта не будет.

Носитель будет содержать такие сведения о владельце, как фамилия, имя и отчество, дата рождения, место жительства, образование, место работы, годность к военной службе по состоянию здоровья, наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта и другие данные воинского учета.

Нововведение должно повысить уровень воинского учета. Также карта нужна для эффективного учета пребывающих в запасе.