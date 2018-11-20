Биткоин всё? Стоимость глобальной криптовалюты упала до уровня октября 2017 года

Рынок криптовалют исполнил крутое пике в ночь на 20 ноября. К 7 утра совокупная капитализация рынка (стоимость всех монет, что находятся в обороте) опустилась до отметки 150 миллиардов долларов. Параллельно средневзвешенный курс биткоина упал на ряде бирж ниже 4500 долларов.

Последний раз общая капитализация рынка криптовалют находилась ниже 150 миллиардов в начале октября 2017 года. За последние сутки биткоин подешевел на 15%. На данный момент капитализация первой криптовалюты находится в районе 80 миллиардов долларов. Но на биржах наблюдается разброс. Например, если на Bitfinex биткоин на момент публикации торговался в районе 4650 долларов, то на Coinbase и Bitstamp курс опустился ниже 4500 долларов (4435 долларов на Bitstamp).