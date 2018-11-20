Открыто бронирование квартир в корпусе № 8 финского квартала «Юттери»

Ленстройтрест

ГК «Ленстройтрест» открыла предварительное бронирование квартир в новом корпусе финского квартала «Юттери». В рамках корпуса № 8 на рынок поступят 242 квартиры различных планировок. Срок завершения строительства дома – 4 квартал 2020 года.

Общая площадь корпуса № 8 финского квартала «Юттери» составляет 11 600 кв. м. Общая площадь квартир – 11 345 кв. м. Проектом предусмотрено 60 функциональных планировочных решений, среди которых как классические варианты, так и востребованный евроформат.

Покупатели могут выбрать студии площадью от 28 до 37 кв. м, однокомнатные квартиры метражом от 33 до 46 кв. м, двухкомнатное жилье площадью от 47 до 68 кв. м. Метраж трехкомнатных квартир составит от 64 до 86 кв. м, 4-комнатные 97 кв. м. Также проектом предусмотрены квартиры с погребами на первом этаже и квартиры с возможностью установки камина. На этапе бронирования стоимость жилья в новом корпусе финского квартала «Юттери» начинается от 2,088­­­­­­ млн руб.

Традиционно ГК «Ленстройтрест» предложит свои клиентам несколько вариантов отделки на выбор – черновая, отделка от застройщика и индивидуальный дизайн-проект жилого пространства, который можно разработать благодаря онлайн-услуге «Конфигуратор отделки».

Напомним, что жилой квартал «Юттери» возводится в городе Колпино по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов. Первые три корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство 9-го корпуса третьей очереди. В марте 2018 года началось возведение детского сада на 120 воспитанников. Также проектом предусмотрена школа на 375 учеников с бассейном и стадионом под патронажем одного из ведущих ВУЗов города.

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ – застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/