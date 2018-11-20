Компания Л1 планирует сдать досрочно ЖК «Премьер Палас»

Компания Л1

Строительство третьей, последней, очереди жилого комплекса бизнес-класса «Премьер Палас» близится к завершению.

Компания Л1 получила все справки о соответствии построенных корпусов техническим условиям. В ГАСН направлены документы для получения разрешения на ввод их в эксплуатацию. Ожидается, что документ будет выдан до нового года. Таким образом, завершение проекта «Премьер Палас» будет досрочным.

Справка:

ЖК «Премьер Палас» расположен на набережной Адмирала Лазарева, в обжитой части Петроградского района. Внутренняя инфраструктура жилого комплекса включает в себя фитнес-центр, spa-салон, детский клуб и частный детский сад, банкетный зал, пекарню, службу круглосуточной охраны, теплый подземный паркинг.

В 2012 году первая очередь комплекса стала финалистом конкурса Urban Awards в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса», а в июне 2013 года он получил престижную национальную премию «Рекорды рынка недвижимости» как лучший жилой комплекс Санкт-Петербурга 2013 года.

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty