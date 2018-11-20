К Финляндии подбираются шакалы и еноты-полоскуны. Виновато глобальное потепление

Новые виды животных – шакал, енот-полоскун, подземная полёвка, каменная куница – начнут в скором времени распространяться в Суоми в связи с глобальным потеплением, считают учёные. В Финляндию новые виды млекопитающих из Южной Европы придут через Швецию или Эстонию и Россию, пишет Yle.

В ближайшем будущем в финском лесу можно будет столкнуться с шакалом, уверен профессор лесной зоологии Хейкки Хенттонен. По его словам, эти хищники появятся на территории Финляндии не позднее, чем через десять лет.

Шакалы уже есть в Эстонии. Ожидается, что они переберутся в Суоми через Карельский перешеек или из северной части Ладожского озера. Американский енот-полоскун, уже обосновавшийся в Швеции, тоже может прийти в финский лес, и последствия прихода этого хищника оценить пока трудно.

Из-за малоснежных зим по стране на север распространяются енотовидные собаки. Вместе с тем небольшой снежный покров идёт на пользу популяции лосей, европейских косуль и зайцев-русаков.

Бесснежная зима затрудняет гнездование сайменской нерпы, длинномордого тюленя и балтийской кольчатой нерпы. Детенышей они рождают в снежных пещерах, а если пещер нет, то бельки погибают. Поэтому волонтёры делают искусственные сугробы и домики.

Ранее сообщалось, что за всю историю наблюдений в Финляндии зафиксировано рекордно малое количество снега.