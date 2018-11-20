В Петербурге выставили на продажу квартиру Горького, где он написал «Детство»

На Петроградской стороне в Петербурге продается квартира, в которой с 1917-го по 1921 год жил писатель Максим Горький и гостил Герберт Уэллс. Об этом 20 ноября сообщил пресс-секретарь компании Megaagent Алексей Щербатых.

На Кронверкском проспекте, 23, будущий советский классик поселился, вернувшись из Испании после амнистии 1913 года в связи с празднованием 300-летия Дома Романовых. Три года спустя Горький переехал с шестого на четвертый этаж – в квартиру с видом на Петропавловскую крепость. Здесь часто собирались литературные деятели того времени.

На Кронверкском проспекте, где он оставался до 1921 года, Горький завершил повесть «Детство», там же родились такие произведения, как: «В людях», «Л.Н. Толстой», воспоминания о Л. Андрееве и В. Короленко и стартовала работа над очерком «В.И. Ленин».

В 1920 году в Петербург приезжал английский писатель Герберт Уэллс, гостивший у Горького именно в продаваемой квартире на Петроградской стороне.

В настоящее время жилище претерпело сильные изменения – в годы расселения барских квартир, а затем коммуналок, его поделили на три. Выставленная за 11,5 млн рублей на продажу недвижимость имеет две комнаты и площадь 52 кв. м.