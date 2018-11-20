Худший гонщик сезона в «Формуле-1» россиянин Сергей Сироткин побеждает в голосовании на лучшего пилота. Как это произошло

Единственный российский пилот гоночной серии «Формула-1» Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», после двадцати из двадцати одного Гран-при набрал всего одно очко. В общем зачете россиянин идет на последнем месте, но почти наверняка именно он получит звание лучшего гонщика по версии болельщиков.

Прямо сейчас Сироткин лидирует в голосовании болельщиков на звание пилота года на сайте авторитетного британского телеканала Sky Sports. В настоящий момент на счету россиянина 56,6 тыс. голосов. У ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона, который досрочно выиграл звание чемпиона еще в октябре, — всего 38,7 тысячи.

Такое стало возможно благодаря флешмобу, организованному пользователями социального новостного сайте reddit.com. В посте говорится, что в прошлом уже были попытки в аналогичном голосовании сделать худшего гонщика сезона лучшим по версии болельщиков, но максимум удавалось добиться второго места.

«Ребята, Sky Sports открыл голосование по лучшему гонщику сезона-2018. Давайте приведём нашего бога и спасителя Сироткина к заслуженной славе», — написал один из пользователей. Акция удалась: за минувшие сутки Сироткин набрал больше 30 тысяч голосов. Похоже, что именно ему достанется главный приз. Справедливости ради отметим, что машина, на которой ему приходится гоняться за «Уильямс», объективно худшая во всем текущем чемпионате. И то единственное очко, которое ему все-таки удалось набрать, можно считать настоящим подвигом.

Сергей Сироткин проводит дебютный сезон в «Формуле-1». За все время он стал лишь третьим российским гонщиком «королевских гонок». По окончании сезона у него закончится контракт с «Уильямс». О продлении сотрудничества пока не сообщалось.