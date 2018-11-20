Население Украины рекордно вымирает. Смертность превысила рождаемость почти в два раза

На Украине стремительными темпами сокращается численность населения, количество умерших превышает количество родившихся почти в два раза.

Об этом 20 ноября сообщила Государственная служба статистики. Численность населения на Украине по состоянию на 1 октября 2018 года, по оценке ведомства, составляла 42 млн 220,8 тыс. человек. При этом с начала года она сократилась на 165,6 тыс.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших – 59 рожденных", – говорится в сообщении госстатистики Украины.