Спеши увидеть это лично. ТРК «Питер Радуга» построит «Город тысячи чудес»

Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»

«Город тысячи чудес» – уникальный проект, разработанный талантливыми дизайнерами и первоклассными техническими специалистами для ТРК «Питер Радуга». Иллюминирующие масштабные декорации, сверкающие огнями улочки и шумная центральная городская площадь ожидают гостей ТРК с 1 декабря по 6 января.

Спешите за праздничным настроением чудес и волшебства на ярмарку «Города тысячи чудес». Здесь для гостей собраны гастрономические изыски, сладкая концептуальная выпечка, товары народного промысла, шоколад ручной работы и эксклюзивные сувениры со всей России. Будьте уверены – ваши новогодние подарки для родных и близких в этом году будут самыми эффектными!

Хотите поделиться своим новогодним настроением? С 21 декабря по 6 января для вас будет работать «Радио Города тысячи чудес», где вы сможете поздравить свою семью или всех гостей комплекса с наступающими праздниками.

Для самых юных гостей «Города тысячи чудес» с 21 декабря будут проходить театрализованные шоу с участием актеров Санкт-Петербургской театральной корпорации «Кот Вильям» и Детского города профессий «КидБург» (0+).

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