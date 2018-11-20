Почти как Клинтон. Дочь Трампа Иванка рассылала служебные письма с семейной почты

Дочь и советница Дональда Трампа Иванка за 2017 год отправила сотни рабочих писем с личной электронной почты, что строжайше запрещено правилами Белого дома.

The Washington Post пишет 19 ноября о том, что девушка не слышала о таких правилах и не нарушала их слишком грубо. По крайней мере, так говорят её представители. Она даже не получала от администрации президента официальную рассылку о конфиденциальности для служащих.

Письма были отправлены с семейного адреса, который зарегистрирован на мужа Иванки Джареда Кушнера. Дочь президента США утверждает, что e-mail использовался исключительно для планирования семейных дел. Ещё иногда для ответов коллегам, что писали на эту почту. Как бы то ни было, Иванка передала в октябре весь архив на хранение в Белый дом.

Глава наблюдательной компании American Oversight Остин Иверс считает, что дочь президента лишь притворяется, что ничего не знала. По его мнению, выглядит это как «очевидное лицемерие» после скандала, который Трамп раздул вокруг Клинтон из-за подобной ситуации.

«Мисс Трамп не устанавливала частных серверов у себя дома или в офисе, не отправляла секретной информации, не передавала свой аккаунт Trump Organization и не удаляла никаких писем», — отреагировали на эти претензии представители Иванки. Таким образом они подчеркнули разницу с делом Клинтон.

Бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон в ходе расследования передала ФБР свою электронную почту, которую использовала для обсуждения секретных государственных вопросов, однако, перед этим удалила с сервера, находившегося в подвале ее дома, более 33 тысяч электронных писем. Дональд Трамп пообещал посадить её в тюрьму после своей победы на выборах.