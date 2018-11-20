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Бизнес
20.11.2018 12:10
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«Мегафон» поднял цены на звонки в другие страны и связь в международном роуминге на 10-20%

Сотовый оператор «Мегафон» с 3 декабря изменит условия тарификации международных звонков и сообщений, а также стоимость услуг связи в международном роуминге. Как следует из сообщения компании от 20 ноября, стоимость телефонных разговоров и смс в другие страны повысится для 6 тарифных планов и 21 тарифа.

В сообщениях, разосланных абонентам, компания объясняет подорожание изменением курса валют.

В частности, звонок на номера стран СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии и Украины — 39 рубля за минуту, на номера Европы, Турции и Израиля — 59 рублей за минуту, на номера других стран — 79 рублей за минуту, смс на номера других стран 9,9 рублей за сообщение. Для сравнения, сейчас для владельцев тарифа «Тёплый приём» минута разговора с абонентами стран ближайшего зарубежья варьируется от 3 до 25 рублей, смс в другие страны стоит 6,5 рублей.

Подорожают и звонки в международном роуминге. Так, стоимость минут выходящих, а также исходящих на местные и российские номера в большинстве вырастет на 10 рублей: к примеру, минута общения в Финляндии обойдется в 59 рублей вместо 49, в Германии в 99 вместо 89.

Также вырастут в среднем на 5-10% цены на пакеты услуг. Например, «25 минут Европа» подорожает на 6% до 349 рублей, «50 минут Европа» – на 11% до 595 рублей, «25 минут мир» – на 2,4% до 849 рублей, «50 минут мир» на 5% до 1499 рублей.

В прошлом декабре «Мегафон» уже проводил повышение цен на услуги связи за рубежом. Тогда размер абонентской платы по тарифу «Весь мир» вырос сразу 70% до 99 рублей в сутки.

На сайтах других операторов аналогичных сообщений о повышении цен нет. В "Вымпелкоме" на соотвествующий запрос "Фонтанки"  сообщили, что подобных корректировок не проводили. в МТС на момент публикации на запрос не ответили

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