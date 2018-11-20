Священников УПЦ накажут за участие в «объединительном соборе» церквей

Дисциплинарному взысканию подвергнут представителей Украинской православной церкви Московского патриархата за участие в так называемом объединительном соборе церквей, дату которогу назовут в декабре. Об этом предупредил управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

«Нашей Церковью было принято соборное решение, которое обязательно для исполнения всеми верными Украинской православной церкви, – приводит слова архиерея 20 ноября «Интерфакс». – Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом "объединительном соборе" никто из нас не может».

Он добавил, что все, что идёт вразрез с каноническими правилами и решениями Украинской православной церкови, «будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание». Какое именно, решит Священный Синод.

Напомним, накануне стало известно, что Константинопольский патриархат объявит дату проведения объединительного собора до конца декабря. В РПЦ мероприятие уже назвали «канонически ничтожным сборищем».