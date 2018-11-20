Священников УПЦ накажут за участие в «объединительном соборе» церквей
Дисциплинарному взысканию подвергнут представителей Украинской православной церкви Московского патриархата за участие в так называемом объединительном соборе церквей, дату которогу назовут в декабре. Об этом предупредил управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
«Нашей Церковью было принято соборное решение, которое обязательно для исполнения всеми верными Украинской православной церкви, – приводит слова архиерея 20 ноября «Интерфакс». – Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом "объединительном соборе" никто из нас не может».
Он добавил, что все, что идёт вразрез с каноническими правилами и решениями Украинской православной церкови, «будет оценено как каноническое нарушение, за которым последует соответствующее дисциплинарное взыскание». Какое именно, решит Священный Синод.
Напомним, накануне стало известно, что Константинопольский патриархат объявит дату проведения объединительного собора до конца декабря. В РПЦ мероприятие уже назвали «канонически ничтожным сборищем».
Справка:
Решение Константинополя предоставить автокефалию церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.