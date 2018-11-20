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Общество
20.11.2018 11:45
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Рошаль вступился за главврача роддома, арестованного после гибели младенца. Медика могла «подсидеть» подчинённая

Леонид Рошаль высказался по поводу ареста главврача калининградского роддома, в котором умер родившийся раньше срока ребёнок. Мнение президента Национальной медицинской палаты было опубликовано на сайте партнёрства 19 ноября. 

«Все не так просто. Ребенок родился недоношенным, с весом всего 700 граммов, у женщины от третьей беременности. Первые две беременности закончились печально. Она [потерпевшая] приехала в Россию из Узбекистана около года тому назад. Жила в Калининграде без прописки. В женскую консультацию не обращалась, страхового полиса не было. Как протекала беременность, где она наблюдалась, не известно», – отмечает Леонид Рошаль, выделяя, что младенец родился очень «тяжёлым» и наблюдался реаниматологами. 

Президент Национальной медицинской палаты предположил, что подставить главврача калининградского роддома могли её коллеги, так как в коллективе была нездоровая атмосфера, а на место руководителя метила заместитель. 

Национальная палата утверждает, что смерть младенца в роддоме не связана с инкриминируемым врачу преступлением. 

«Открытые обвинения в средствах массовой информации в том, что ребенок умер оттого, что ему не ввели «куросурф», несостоятельны, являются ложью и возбуждают народ против медицинских работников. Такая пропаганда ненависти к медицинским работникам нуждается во всеобщем общественном осуждении и приобретает уже государственное значение», — говорится в заявлении Рошаля.

Тем не менее организация готова поддержать наказание для врача, если будет доказано, что она действительно отдала распоряжение подделать историю болезни ребенка.

15 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главврача роддома № 4 города Калининграда Елены Белой. На следующий день суд арестовал её на 2 месяца. 

Следствие считает, что в начале ноября врач распорядилась не давать новорожденному дорогостоящее импортное лекарство «куросурф», в результате чего младенец погиб. После этого, утверждают в СК, по настоянию врача в медицинских документах было указано, что ребенок родился мертвым, чтобы «не портить статистику».

 

 

 

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