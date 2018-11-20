Евросоюз призвал сохранить договор о ракетах между Россией и США

В ЕС надеются, что еще остается возможность для сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого в одностороннем порядке собираются выйти США.

«Это соглашение очень важно для Европы, если оно будет демонтировано, то наша безопасность будет поставлена под угрозу. Мы не желаем, чтобы регион вновь стал местом борьбы для других держав», – заявила 20 ноября верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции перед встречей глав оборонительных ведомств ЕС.

По ее словам, основной проблемой договора остается то, что он не предусматривает никаких механизмов полного выполнения его требований. При этом ЕС продолжит настаивать на сохранении документа.

Вопрос договора РСМД также поднимался на переговорах Могерини с генеральных секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности с Россией. Власти Китая, Германии и Франции негативно восприняли решение американской стороны.

РСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.