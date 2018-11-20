Снегири прилетели. В Петербурге заметили предвестников холодов

Снегирей обнаружили читатели «Фонтанки» около Петропавловской крепости до начала календарной зимы. В центре реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» считают, что удивляться раннему появлению зимних птиц в городе не стоит.

«Какого-то определенного графика у них нет», – говорят специалисты о красногрудых птахах.

Фото: Михаил Огнев

В первую очередь в Петербург снегирей толкают поиски рябины. (Обычно они держатся подальше от людей, в области, однако при первых заморозках кочующие птицы начинают активно мигрировать в поисках пищи.)

Снегири появляются в городе на Неве до календарной зимы уже не в первый раз. Так, в 2016 году их также замечали во дворах мегаполиса в ноябре. А в Москве снегирей нынче обнаружили в парках уже в конце октября.

В «Сирине» также рассказали, что помимо снегирей которые более заметны, ближе к зиме в Петербург направляются и другие кочующие птицы с ярким хохолком – свиристели. Горожане иногда звонят в центр, принимая этого обитателя русского Севера за экзотического гостя, и просят специалистов «спасти» птицу.