Зарубежные инвесторы и российские стартапы. Такое бывает?

Всем известна «голубая» мечта стартапера – уехать со своим проектом в Силиконовую долину. Потому что там тепло. Потому что там инвесторы. Потому что там дух венчурного предпринимательства. А если не в Силиконовую, так хотя бы в любую другую, неважно – долину или плоскогорье.

pixabay.com

Эта тенденция, с одной стороны – отражение общего скептического отношения предпринимательского и, в частности, стартаперского сообщества к перспективам развития экономики в стране, с другой – погоня за большим мировым рынком, подогретая success story* большой десятки единорогов.

Девять из десяти отечественных проектов «смотрят волком в лес». Кочуют по международным стартаперским мероприятиям и презентуют свои проекты, в надежде поймать на питч иностранного инвестора. Приходится менять формат мероприятий. Теперь приглашаем иностранных звёзд, чтобы ходили. Вот, к примеру, 23 и 24 ноября Единый центр предпринимательства, в партнерстве с Петербургским стартапом делает свой традиционный зимний стартап-фестиваль «СПБ СТАРТАП ЛАБ» и хедлайнерами пригласили чешский фонд ChechInvest, которому интересны российские проекты для акселерации и вывода на европейский и мировой рынок.

Больше всего шансов у проектов с ярко выраженной IT составляющей. Программный код трансграничен и международному потребителю неважно, где произведена удобная программа. Именно к таким проектам привлечено внимание настоящих акул венчурного капитализма, потому что среди подобных стартапов наиболее вероятно появление единорогов. Работает закон больших чисел.

Хорошие шансы у отечественных проектов с «железной» составляющей. В России традиционно развита хорошая инженерная школа. А текущая тенденция к формированию индустрий 4.0 (это когда промышленное производство хорошо поддержано IT составляющей), толкает ветром в спину такие проекты. Обратная сторона этой медали – слабая инфраструктура поддержки «железных» проектов. Зачастую, мысль, не выраженная в живом прототипе, не обретает формы бизнеса, в который готов вкладываться инвестор. Поэтому ветер хоть и дует таким проектам в спину, но в западном направлении.

Сейчас многие команды поняли, что большие проекты можно делать в России. У нас большая страна, огромные территории, много людей. И самое главное – нет ограничений, связанных с работой в чужой экосистеме – язык, устои, общее отношение к нашим проектам как к токсичным. У нас уже появились проекты, которые выросли и окрепли на Родине и отправились завоёвывать мир, не меняя прописки. И очень заметен рост активности иностранных инвесторов, готовых рассматривать такие проекты и вкладывать свои деньги в развитие стартапов в России.

Ежегодный фестиваль перспективных проектов приглашается принять участие в «Spb Startup Lаb». Регистрация и полная программа: http://ecp.startupspb.com/

*успешных историй