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Бизнес
20.11.2018 11:00
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Вместо спорткомплекса Ротенберга на Бычьем острове разместят пансион воспитанниц Минобороны

Пансион воспитанниц Минобороны разместится на Бычьем острове в Петербурге, на месте недостроенного Аркадием Ротенбергом спортивно-гостиничного комплекса. Ранее сообщалось о том, что бизнесмен обменял объект в Петроградском районе на два участка военного ведомства в Москве. 

Подробности проекта 20 ноября приводит РБК со ссылкой на два источника в Минобороны. Комплекс на 560 учащихся планируют запустить с 1 сентября 2019 года. Пансион в Петербурге будет создан по примеру уже существующего в Москве. В нем на бюджетной основе будут обучаться дочери проходящих военную службу в отдаленных военных гарнизонах, девочки из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. По окончании школы воспитанницы могут поступать как в военные, так и гражданские вузы.

Фото: Михаил Огнев/Архив

О планах создать пансион воспитанниц Минобороны в городе на Неве министр Сергей Шойгу рассказал еще в 2015 году.

«Мы провели оценку практики появления московского пансиона воспитанниц. Считаю, что это лучшее учебное заведение в нашей стране. Мы в этом году приступим и, скорее всего, в этом же году и создадим подобный пансион в Санкт-Петербурге для девочек», — сказал Шойгу на форуме «Армия-2015». 

Почему проект не реализовали за три года, неизвестно. 

Напомним, о том, что спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева» обменял недостроенный комплекс на Бычьем острове на два участка Минобороны в Москве, стало известно 16 ноября. Сделка состоялась еще 9 октября. Военным достался объект, завершенный на 83%. В его состав входят спортивный центр площадью 28,8 тыс. кв. м, яхт-клуб — 2,3 тыс. кв. м, а также десять «коттеджей гостиничного типа», около 900 кв. м каждый.

Справка:

Инициатором создания клуба «Явара-Нева» стал будущий президент России Владимир Путин, когда занимал должность вице-мэра Петербурга, говорится на официальном сайте спортивной организации. В 1998 году клуб возглавил Аркадий Ротенберг, который в юности был спарринг-партнером Путина по дзюдо. Глава государства стал почетным президентом «Явара-Невы». Ротенберг называл клуб «детищем Владимира Владимировича».

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