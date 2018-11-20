Петербургский депутат предложил неработающим россиянам самим перечислять взносы в социальные фонды. И штрафовать за неуплату

Нетрудоустроенные россияне должны будут самостоятельно оплачивать страховые взносы в социальные фонды. С таким предложением выступил депутат Государственной думы от Петербурга, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По его словам, сейчас в России почти 18 миллионов человек официально нигде не работают, часть из них – самозанятые. «Социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством, неработающие граждане получают в полном объеме», – цитирует 20 ноября «Российская газета» депутата, подготовившего законопроект изменений в Налоговый кодекс.

Вострецов считает, что таким гражданам необходимо самостоятельно выплачивать все страховые взносы, а за отказ будет следовать штраф, аналогичный тому, что налагается при уклонении от уплаты налогов.

Объем выплат для нетрудоустроенных будет рассчитываться из минимального размера оплаты труда. К исключениям депутат предлагает отнести тех, кто получает от государства различные пособия, пенсии, а также иждивенцев.

За работающих граждан работодатель сейчас отчисляет 22% в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования, и еще 2,9% отправляются в Фонд социального страхования. В сумме это составляет 30% и дает право на бесплатное здравоохранение, пенсии, различные выплаты.

Сергей Вострецов не первый раз вносит резонансные предложения. Так, в начале ноября он посчитал правильным изымать из семей пойманных на митингах детей.