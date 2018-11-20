ЖК «Северная долина» признан лучшим проектом комплексной застройки

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Деловой Петербург» представил рейтинг лучших девелоперов Северной столицы. Жилой комплекс «Северная долина» от «Главстрой Санкт-Петербург» стал победителем в категории «Лучший проект комплексной застройки». Также компании присвоен высший уровень доверия – «А».

Лидеров строительной индустрии Санкт-Петербурга определило жюри из 21 авторитетного участника рынка. Эксперты путем голосования выбрали победителей в разных сегментах новостроек. Также специалисты определили лучший архитектурный проект, апарт-отель, проект комплексного освоения и наиболее добросовестных подрядчиков.

Параметры для отбора в номинации, а также методика включения объекта в определенный сегмент жилья сформированы на основе федеральной классификации многоквартирных жилых домов. Для объективности и исключения лоббирования личных интересов жюри не имело права голосовать за свои компании и объекты.

Победителем в категории «Лучший проект комплексной застройки» стал жилой комплекс «Северная долина» от компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Кроме того, в текущем году издание впервые решило доверить оценку репутации девелоперов риелторам, которые занимаются продажей квартир в новостройках. Каждая компания оценивалась по 10-балльной системе. Компании «Главстрой Санкт-Петербург» был присвоен высший уровень доверия – «А».

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.