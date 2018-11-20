Прокрутиться от Казани до Москвы. В новом высокоскоростном поезде РЖД сиденья будут поворачиваться по направлению движения

В РЖД показали, как будет выглядеть российский высокоскоростной поезд, способный разогнаться до 400 километров в час.

Модель состава в 3D 20 ноября опубликовало агентство РБК, сославшись на информацию от компании «Скоростные магистрали», аффилированной с РЖД. Согласно сообщению пресс-службы, состав будет состоять из 12 вагонов. Среди них будут эконом, первый и бизнес-класс, а также вагон-ресторан и «вагон туристического класса». Поезд рассчитан на 682 пассажира.

В новом составе «туристические» кресла можно будет поворачивать по направлению движения. А вот пассажиры из первого класса смогут прилечь в пути, полностью разложившись. Кресла в бизнес- и эконом-вагонах будут только откидываться.

Впрочем, устать клиенты РЖД не успеют. Первый высокоскоростной поезд будет ходить между Москвой и Казанью. Магистраль начнут строить уже в 2019 году. По новым специальным путям состав сможет разогнаться до 360 километров в час. При этом его демонстрационная скорость — 400 км/ч. Для сравнения: «Сапсан» разгоняется максимум до 250 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани вместо обычных 14 часов будет составлять 3,5 часа.

Производитель нового подвижного состава определится через открытый конкурс.

О строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Казанью заговорили в 2013 году. Летом 2015-го стало известно о предполагаемой стоимости контракта – 400 миллиардов рублей. Ветка станет самой дорогой после дорог Пекин – Шанхай, проложенной по специально построенным мостам и виадукам, и Адлер – Красная Поляна, которую пришлось тянуть через горы.