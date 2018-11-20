В Финляндии нет снега. Метеорологи фиксируют рекордно малое количество осадков

В Финляндии ещё никогда за всю историю наблюдений не было зафиксировано так мало снега в это время года. Его нет практически нигде в Суоми, сообщает Метеорологический институт Финляндии.

Как уточнили в организации, статистика ведётся с конца 1960-х годов. Достаточное количество снега было в понедельник, 19 ноября, только на двух метеорологических станциях на самом севере страны, в Лапландии.

Suomessa ei ole koskaan digitoidun mittaushistorian aikana ollut näin vähän lunta näin myöhään loppuvuodesta. Lähes koko Suomi on lumeton. #talvi pic.twitter.com/OXDaoPL8ng — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 19 ноября 2018 г.

Отметим, что это не единственный погодный рекорд этого года – июль в Финляндии стал самым жарким за сто лет.

Отметим также, что шипованные шины в Суоми разрешены с 1 ноября. С 1 декабря использование зимних покрышек обязательно.