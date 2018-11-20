Кокорин заболел в СИЗО. Мамаев соорудил иконостас в камере и занимается йогой

Неприятные новости поступают из московского СИЗО-2 «Бутырка», где содержится нападающий «Зенита» Александр Кокорин. Футболист заболел и пребывает не в лучшем настроении.

«Александр немного приболел, но держится нормально. Скорее всего, его продуло, это не какой-то тяжелый недуг. За здоровье Кокорина можно быть спокойным. Самочувствие всех подозреваемых регулярно проверяет доктор, который несколько раз в неделю обходит все камеры. Сменился сокамерник Кокорина, и теперь он содержится вместе с подозреваемым в мошенничестве. На первый взгляд, проблем это не вызвало, у них вполне нормальные отношения. С другой стороны, видно, что Александр переживает и пребывает не в лучшем настроении, ведь его брат Кирилл содержится в соседней камере», – цитирует 20 ноября «Спорт-Экспресс» ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Чуть лучше обстоят дела у полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, арестованного вместе с Кокориным. Мамаев обратился к вере и занимается йогой.

«Павел бодрее. Конечно, он волнуется за жену и детей. Вместе с сокамерником Константином они соорудили иконостас. На картонном основании укрепили около 15 маленьких икон, приобретенных в храме. Вместе с сокамерником ходят тренироваться. Мамаев занимается дополнительно на коврике для йоги – делает упражнения для пресса», – рассказал Мельников.

Ранее стало известно, что Тверской районный суд Москвы повторно отказался освобождать Павла Мамаева под залог. По словам адвоката футболиста, решение принято вопреки Уголовно-процессуальному кодексу и постановлению пленума Верховного суда РФ.