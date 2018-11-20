Начальника жилищной инспекции Петербурга оштрафовали

В Петербурге оштрафовали начальника Государственной жилищной инспекции. Владимир Зябко заплатит 5000 рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина.

К деятельности главы ГЖИ присмотрелись после жалобы. В прокуратуру обратился тот, кто не получил ожидаемой реакции на свое заявление в жилинспекцию.

«Необходимые мероприятия государственного жилищного надзора по обращению заявителя не проведены, а обращение направлено для рассмотрения в администрацию района, куда аналогичное обращение уже направлялось, а проверка ранее проводилась», – отметили в надзорном органе 20 ноября.

Более того, в 2017 году инспекция уже находила нарушения в деятельности администрации района, но их устранение не проконтролировала.

В результате привлечь к ответственности решили уже самого начальника ГЖИ Владимира Зябко. Было возбуждено дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Муровой суд оштрафовал должностное лицо на 5000 рублей.

Напомним, год назад глава Госжилинспекции Владимир Зябко отсудил 10 тысяч рублей у активистки группы «ЖКХ: объединение советов домов и собственников» Марины Мачневой. Эти деньги он требовал за то, что она выложила в сеть видео с ним, покидающим рабочее место, снабдив ролик комментарием о том, что глава ГЖИ не соблюдает график приема. Изначально Зябко требовал с пенсионерки миллион. Однако затем снизил сумму претензий в 100 раз.