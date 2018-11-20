Четверых пассажиров арендованного «Соляриса» спасают медики после ночной поездки по Пискарёвскому

Пятеро молодых людей решили 20 ноября воспользоваться услугами каршеринга в Калининском районе Петербурга. Ночная поездка закончилась госпитализацией для четверых.

Серьёзная авария произошла в ночь на понедельник на Пискарёвском проспекте. По предварительной информации, около двух часов ночи арендованный «Хёндэ Солярис» под управлением 19-летнего водителя пробил разделительное ограждение и врезался в поребрик. Всё произошло в районе дома 56, недалеко от развязки КАД, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров «Соляриса»: девушки 18, 19 и 20 лет, а также 18-летний молодой человек. Все были госпитализированы в тяжёлом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.