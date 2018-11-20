В жилом доме в Азербайджане произошел взрыв. Разрушены квартиры в одном подъезде

Взрыв произошел в жилом доме в азербайджанском городе Гянджа утром 20 ноября. Погиб по меньшей мере один человек, под завалами могут быть еще люди, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс-Азербайджан».

«Из-под завалов извлечено тело одного человека», — сообщила агентству сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

По предварительным данным, причиной взрыва считается утечка газа. Взрыв произошел утром в четырехэтажном здании в Кяпазском районе города. В результате были разрушены квартиры одного из трех подъездов. «Под завалами могут быть люди», — сообщили в местном МЧС.