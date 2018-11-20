Патриарх Кирилл празднует день рождения, но торжеств не будет

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября празднует 72-летие. Его пресс-секретарь рассказал, что глава Русской Церкви не планирует сегодня праздничных мероприятий и даже встреч.

«В день своего рождения Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в домовом храме резиденции в Переделкино. Встреч и мероприятий на этот день у Патриарха не запланировано. С учетом достаточно плотного графика в последующие дни, он будет работать с документами», – отметил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Он добавил, что обычно монахи и архиереи публично отмечают день тезоименитства и день интронизации.

«Что касается дня рождения, то это всегда частная дата. В любом случае, я думаю, что вся Церковь в день рождения предстоятеля будет сугубо и горячо молиться за своего патриарха», – отметил Волков.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1969 году был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. В 1989 году возглавил Отдел внешних церковных сношений. В сан митрополита возведен в 1991 году.

После кончины патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго был избран местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси.