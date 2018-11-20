В Петербурге полицейские купили 800 таблеток для лечения сексуальных расстройств

Сотрудники полиции в Петербурге отправились покупать препарат для лечения сексуальных расстройств. На сомнительные таблетки жаловались горожане.

Как сообщили 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, встреча с продавцом состоялась у метро «Гражданский проспект». Мужчина продал мнимым покупателям сразу 800 таблеток и пообещал прекрасный результат и отсутствие побочных эффектов. При этом он гарантировал, что вреда препарат не нанесет, и пообещал подкрепить слова документами, которые якобы хранятся в офисе. Полицейские выяснили, что офис и документы – лишь плод фантазии продавца, а таблетки, вероятнее всего, контрафактные, хотя и сделаны по образу и подобию популярного в народе препарата.

Полицейские привлекли продавца к административной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров. Устанавливается ущерб, причиненный правообладателю.

Лекарство изъяли и направили на экспертизу. При этом полицейские не исключают, что контрафактный препарат может быть не столь безобиден, как уверял продавец.