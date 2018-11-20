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20.11.2018 09:29
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Юрий Чайка уволил прокурора Московского района Ребо. Его долго защищали и быстро проверили

Генеральный прокурор России уволил петербургского подчиненного сразу же после написания им заявления по собственному желанию. Перед этим помощника и заместителя Владимира Ребо попросили уйти из надзора. Похоже, ошибка сделана годами ранее – не стоило демонстративно отменять решение прокурора Петербурга. 

По информации «Фонтанки», 16 ноября генеральный прокурор Юрий Чайка своим приказом уволил прокурора Московского района Петербурга Владимира Ребо, который занимал эту должность с апреля 2010 года. Накануне Ребо написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по выслуге лет. По данным нашего издания, неприятности в районной прокуратуре начались с осени этого года.  

Фото: Сайт прокуратуры Петербурга

Как стало известно «Фонтанке», в Московском районе задержали уроженца Азербайджана. Ему вменяется мошенничество при попытке получить 95 тысяч евро за решение вопроса по проверке, которую вела как раз прокуратура Московского района. При дальнейшем изучении ситуации выяснилось, что материалы находятся в районной прокуратуре около 8 месяцев, а какое-либо решение не принимается. Последнее, как подсказали «Фонтанке» в этом подразделении петербургского надзорного ведомства, «позволило сделать вывод – «все ясно». В связи с этим уволился непосредственный исполнитель материала проверки – помощник Владимира Ребо Тараканов, а чуть позже заместитель прокурора района Петров. Заметим, что оперативным изучением ситуации занимались оперативники московского райотдела ФСБ.  

Заодно сотрудники госбезопасности выяснили, что Владимир Ребо несколько раз выезжал в Финляндию, а в прокуратуре Петербурга не нашли его рапортов на согласование поездок. Это в сумме и привело к его отставке. 

Насколько известно «Фонтанке», Владимир Ребо был заметной фигурой в строю районных прокуроров. Многие говорили о его связях в столице, а, например, полицейские Московского района считали, что он самый «вальяжный» (цитата) из силовиков этого ранга. 

Также вокруг Владимира Ребо исторически витает ореол его дяди – Михаила Ребо. Последний, с одной стороны, является заметной фигурой в еврейской общине Германии, с другой – проходил по самому громкому делу о русской мафии в Европе. Оно, как известно, касалось петербуржцев Александра Малышева и Геннадия Петрова, которые недавно были оправданы испанским правосудием. Другое дело, что подобные романтические слухи всегда далеки от реального влияния. Да и относился Владимир Ребо к напоминаниям такого рода крайне раздражительно.  

Все же, по информации «Фонтанки», несколько лет назад случилась, на первый взгляд, тактическая ведомственная история, которая, по большому счету, и подтолкнула  отставку Владимира Ребо только в ноябре 2018 года. Тогда он получил выговор от прокурора Петербурга Сергея Литвиненко, после чего ему было предложено уйти со знакового Московского района в пролетарский Невский. Однако неожиданно в Петербург приехали четыре сотрудника Генпрокуратуры, проверили обоснованность выговора и, соответственно, целесообразность перевода. В результате выговор был отменен, а Ребо остался на своем месте. Как понимает любой системный чиновник, у руководителя регионального ведомства настроение от этого не повысилось.  

Что касается карьерного пути Владимира Ребо, то он начал службу следователем в прокуратуре Кировского района Петербурга, после работал в 21-м управлении (надзор за  правами несовершеннолетних) горпрокуратуры, когда руководителем там была Татьяна Васильева (человек, близкий к замгенпрокурору Виниченко, работает советником Юрия Чайки, ее кабинет – в прокуратуре по СЗФО на Английской набережной). Оттуда Ребо ушел на пост заместителя прокурора Кировского района, затем стал начальником 16-го управления горпрокуратуры (надзор за МВД, МЧС и юстицией). Потом был назначен прокурором Курортного района и, наконец, 8 лет назад стал прокурором Московского района.  

Напомним, что на конец ноября в Петербурге вакантны кресла прокуроров в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском и теперь в Московском районах. 

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