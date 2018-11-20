Военнослужащая из Красного Села сдала сына в полицию. Она считает, что тот развратил свою младшую сестру

Петербурженка заявила в полицию на собственного сына за то, что тот якобы развратил её дочь.

По данным «Фонтанки», заявление от 47-летней военнообязанной жительницы Красносельского района поступило в полицию в ночь на 20 ноября. Сотрудникам правоохранительных органов местная жительница рассказала, что накануне около шести часов вечера ее 26-летний сын совершил развратные действия в отношении своей 13-летней сводной сестры. Семья живет в посёлке на территории Красного Села.

Молодой человек задержан полицией.